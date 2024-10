Da lunedì 25 settembre per l'acquisto dei titoli di viaggio per i bus Ctm verrà utilizzata una nuova piattaforma di pagamento (Banca Intesa) che andrà a sostituire il sistema Bemoov.

I clienti che già utilizzavano Bemoov dovranno ripetere la registrazione che potrà essere fatta con pochi passaggi all'interno dell'app. Per il pagamento sarà possibile utilizzare esclusivamente le carte di credito che hanno attivato il servizio 3D secure, un sistema di autenticazione creato dai circuiti Visa, Mastercard e American Express, che migliora la sicurezza degli acquisti online e si può attivare sul sito della propria banca.

Il 3D Secure aggiunge un ulteriore livello di protezione richiedendo a chi acquista di fornire una password prima di completare la transazione online. Nel caso di Busfinder il codice 3D Secure verrà richiesto durante la prima registrazione e successivamente solo per gli acquisti superiori a 85 euro.

L'App Busfinder ha raggiunto a settembre 2017 155.000 download. "Il 68% dei passeggeri intervistati ha dichiarato di utilizzare abitualmente l'applicazione e di esserne soddisfatto - ha spiegato l'azienda -. Oggi presentiamo la nuova release dell'App che ha delle importanti novità: l'applicazione è stata resa disponibile per le persone non vedenti e per la prima volta in Italia stiamo testando la nuova funzionalità dell'Assistente virtuale, e la prenotazione automatizzata della fermata da parte del non vedente".