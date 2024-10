Nella sala convegni del Search del Comune di Cagliari, la Presidente della Commissione Consiliare Permanente Sociali e Salute Rita Polo, ha promosso un incontro avente per oggetto: “Lavoro preliminare per l’incremento del numero di fermate accessibili e il nuovo Protocollo di intesa relativo al miglioramento dell'accessibilità al servizio di trasporto pubblico delle persone con disabilità, a Cagliari e in tutta l'area della Città Metropolitana - Osservatorio tematico”.

All’incontro, introdotto dal Sindaco Massimo Zedda, hanno partecipato la Vice Sindaca e Assessora alla Mobilità Luisanna Marras, il Vice Sindaco della Città Metropolitana Fabrizio Rodin, il Consigliere Metropolitano Delegato alla Mobilità Fabrizio Marcello, il Consigliere metropolitano delegato alle Politiche Sociali Tonino Lobina, e il Direttore Generale di CTM SPA Roberto Murru.

Roberto Murru ha presentato le azioni e i progetti dell’Azienda di trasporto pubblico CTM sul tema Accessibilità. In particolare ha mostrato la situazione generale delle fermate della rete, illustrando i progetti finalizzati all’incremento del numero delle fermate aziendali totalmente accessibili. Roberto Murru ha anche dichiarato “l’Azienda è pronta ad espletare la gara per l’acquisto di circa 60 autobus, di cui 15 elettrici, con i quali CTM porterà la flotta aziendale a essere completamente accessibile”.

Sono intervenuti i rappresentanti istituzionali presenti, e numerose Associazioni del mondo della disabilità e del sociale che hanno lodato l’Azienda per il lavoro svolto finora e hanno espresso la loro disponibilità ad accompagnare il Comune e la Città metropolitana nei processi di definizione delle politiche per l’accessibilità del trasporto pubblico e degli spazi urbani.

“L'incontro – ha dichiarato la Presidente Rita Polo - è stato un’occasione per fare il punto sul tema della mobilità e dell'accessibilità e per avviare il processo di partecipazione per la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa sul tema dell’accessibilità del trasporto pubblico. È stato molto importante – ha concluso Rita Polo – l’impegno assunto dal sindaco Massimo Zedda a sostenere questi importanti progetti sia come Comune di Cagliari che come Città metropolitana”.