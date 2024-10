In Sardegna

Maurizio Crozza dedica la puntata di "Crozza nel paese delle meraviglie", su La7, alla raccolta fondi per le vittime e le famiglie colpite dall'alluvione in Sardegna. Nel monologo iniziale il comico risponde alla eurodeputata Pdl Lara Comi che nei giorni scorsi aveva commentato così, parlando della famiglia brasiliana morta ad Arzachena: "Come si fa a rifugiarsi in uno scantinato, qui manca un'educazione, l'abc delle norme di sicurezza"