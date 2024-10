“Questa sera è crollata l'aula Magna in via Trentino, dove si stanno svolgendo da pochi mesi le lezioni di lingue, e oggi fino alle 19,30 molti e molte colleghe avevano lezione.

Siamo attoniti, spaventati, senza parole, per quello che è successo e che sarebbe potuto succedere. Oggi, alle 10,30, in Rettorato in via Università 40, manifesteremo per il diritto allo studio senza il rischio di morire schiacciati da delle macerie mentre facciamo lezione.

Aspettiamo notizie sulla sospensione di tutte le attività, ma intanto vi esortiamo a non recarvi in facoltà” così scrivono gli studenti via social in un post pubblicato su reset_unica.

Intanto è stata messa in sicurezza l'area interessata dal crollo della palazzina che ospita la Facoltà di Lingue dell'Università di Cagliari, all'interno del complesso di Sa Duchessa, tra via Is Mirrionis e via Trentino.

In queste ore tutti gli edifici che si trovano del complesso verranno ispezionati. Chiusa tutta questa area, le lezioni sono riprese regolarmente nelle altre facoltà di via Trentino. Così come le attività sportive nell'adiacente struttura del Cus Cagliari.

Nella notte i vigili del fuoco, con l'aiuto dei cani e dei droni, oltre alle verifiche sul posto, non hanno trovato tracce che potessero far pensare alla presenza di qualcuno rimasto sotto le macerie.