Il crollo del prezzo del latte abbassato unilateralmente dagli industriali da 90 a 80 centesimi e 37mila domande per ottenere premi Comunitari non istruite per il 2015.

Sono i motivi alla base della protesta di pastori e agricoltori della Coldiretti che oggi, dopo la manifestazione della scorsa settimana a Tempio Pausania, con decine di trattori e centinaia di allevatori hanno invaso la zona industriale di Nuoro, a Pratosardo, per la seconda manifestazione nell’Isola. I pastori si sposteranno poi sulla statale 131 Dcn.

"Vogliamo risposte da parte della Regione sulle pratiche dei premi comunitari - ha spiegato Battista Cualbu, presidente regionale della Coldiretti - la Sardegna è l'ultima regione in Italia per smaltimento delle pratiche, per il 2015 siamo ancora al 34%. Quanto al prezzo del latte presenteremo una diffida agli industriali da parte dei nostri avvocati. Secondo la legge non possono abbassare, senza una contrattazione con noi, il prezzo. E se nei prossimi giorni non avremmo risposte sulle nostre due vertenze faremo manifestazioni in ogni provincia".