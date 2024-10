E' stata aperta un'inchiesta sul crollo del ponte di Fontanamare, a Gonnesa. L'ipotesi, sulla quale dovrà lavorare il pm Giangiacomo Pilia, è di reato colposo è attentato alla sicurezza dei trasporti.

Questa mattina due gru, al lavoro per diverse ore, hanno recuperato il camion della De Vizia caduto nel canale in seguito al crollo del ponte. Fortunatamente illesi i due operatori a bordo del mezzo per il giro di raccolta rifiuti.