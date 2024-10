Sono due i ragazzi feriti in modo grave a causa del crollo, nel primo pomeriggio, del muro di contenimento di una rotonda a Platamona, la spiaggia di Sassari.

In totale sono state trasportate al pronto soccorso otto persone, di cui altri cinque ragazzi feriti in modo lieve e una ragazza che ha accusato un malore. I due feriti piu' gravi, che non sono in pericolo di vita, hanno riportato traumi e fratture al bacino e alle gambe. Sono rimasti per alcuni minuti sotto le macerie del muro, costruito oltre mezzo secolo fa con pesanti pietre, prima di essere tratti in salvo.

Sul posto sono intervenuti in forze polizia, guardia costiera, vigili del fuoco e operatori del 118 e un elicottero anche se poi si e' preferito trasportare i feriti all'ospedale con le ambulanze.