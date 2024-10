E' stato chiuso in via precauzionale il tratto di SS 128 che collega Orani e Ollolai fra il chilometro 139,95 e il chilometro 141. Anas e Polizia Stradale di Nuoro sono intervenute in seguito alla segnalazione effettuata da diversi automobilisti che avrebbero notato segni di cedimento in un ponte in quel tratto di statale, forse a causa delle piogge dei giorni scorsi.

Sui social si era diffusa la notizia del crollo del ponte, ma il comandante della Polstrada nuorese è intervenuto per smentire. La chiusura, ha spiegato Testa, sarebbe solo precauzionale.