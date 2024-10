Prosegue la conta dei danni causa dal maltempo in Sardegna . A Castelsardo , in piazza Maestro, è crollata ieri dopo ore di pioggia e vento incessanti, la copertura del palco allestito in occasione del Capodanno , palco su cui si era esibito il cantante Mahmood.

Non era presente nessuno al momento del crollo, quindi non sono stati registrati feriti .

La struttura non era stata rimossa perché avrebbe dovuto ospitare il dell'Epifania la parata di personaggi Disney, manifestazione dedicata ai bambini e annullata proprio a causa delle avverse condizioni meteo.