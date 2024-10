Il maltempo stringe nella morsa del freddo il centro Sardegna. A Nuoro e nei paesi dell’interno oltre i 500 metri il tempo è caratterizzato dalla neve mista a pioggia.

Le temperature sono crollate vertiginosamente. Nei centri più alti come Fonni, a mille metri di altitudine, la neve ha raggiunto uno spessore di 10 centimetri. Secondo le previsioni meteo continuerà a nevicare in Barbagia per tutta la giornata, mentre il vento continuerà a flagellare le campagne.

Nessun disagio è stato avvertito per ora nella circolazione stradale.