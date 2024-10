Il tetto e una parte della facciata di una vecchia abitazione sono sono crollati questa mattina all'alba a Oristano. E' successo in via Masones, nei pressi di piazza Mariano, poco prima delle 7 in seguito alle abbondanti piogge della notte.

Pezzi di intonaco e mattoni sono precipitati sul marciapiede e in strada. Per fortuna a quell'ora del mattino nessuno passava da quelle parti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Oristano. La strada è stata liberata dai detriti e il perimetro dell'abitazione è stato transennato per evitare pericoli ai pedoni e alla circolazione.