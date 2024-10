Crollo parziale di una vecchia struttura disabitata nel centro abitato del paese, i Vigili del Fuoco intervengono per la messa in sicurezza. Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115 del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari, la squadra di pronto intervento "7A" del distaccamento di Sanluri è intervenuta questa mattina in via Iglesias nel centro abitato del comune di Villacidro, per la messa in sicurezza dell'area e per le verifiche tecniche, a causa di un crollo parziale di una struttura fatiscente disabitata di circa 70 metri quadrati.

Gli operatori del 115, all'arrivo sul posto, hanno accertato che non vi fossero persone rimaste coinvolte e delimitando l'area, hanno provveduto a liberare la sede stradale dalle macerie; alla rimozione della parti strutturali pericolanti e alle verifiche tecniche di stabilità delle strutture adiacenti. Sul posto anche una squadra Enel per la messa in sicurezza e la disattivazione dell'energia per la presenza di un cavo elettrico che attraversava l'area coinvolta dal crollo. Non risultano persone coinvolte dal crollo. Sul posto è presente il comandante e gli agenti della Polizia Locale di Villacidro per quanto di loro competenza.