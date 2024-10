Caduto come una foglia secca, con la differenza che il palo di un semaforo può essere causa di conseguenze anche tragiche, mentre il fogliame al più può ostruisce il tombino di scolo delle acque piovane. È superfluo sottolineare che anche quest’ultima eventualità, niente affatto episodica ad Alghero, ma non solo, a volte crea allagamenti e quindi situazioni critiche per automobilisti e locali interrati.

Ebbene, il caso del semaforo finito sull’asfalto con metà del palo di sostegno, troncato di netto, è accaduto la notte scorsa in via don Minzoni. Non ci sono stati incidenti e possiamo tirare un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo.

Non sempre, però, è andata a finire così. Gli algheresi non dimenticano il caso di un uomo che qualche anno fa è precipitato, morendo sul colpo dopo un volo di dieci metri, nella scogliera mentre era nell’atto di appoggiarsi alla ringhiera sul lungomare Dante. Oppure l’episodio, sempre di un recente passato, di una ragazza in vacanza, salvata dai rami di un fico, finita nel vuoto dopo essersi seduta, per essere fotografata dall’amica, su un tubo di protezione nello stesso lungomare. Le cause dei due incidenti? La ruggine che ha corroso le tubature di ferro.

Lo stesso motivo che ha causato la caduta del palo del semaforo in via don Minzoni. Complice, un soffio di vento occasionale che più che infastidire accarezzava il viso. Anche in assenza di ventilazione sarebbe venuto giù neppure dopo troppo tempo. È accaduto questo, per esempio, quando un palo dell’impianto d’illuminazione, completamente arrugginito alla base, si è abbattuto inevitabilmente tra strada e marciapiede nel quartiere periferico della Taulera.

Anche soltanto dagli incidenti descritti, emergono dei dati significativi, che dimostrano l’assenza di sufficienti interventi manutentori per evitare danni a persone e cose altrimenti sempre dietro l’angolo.

Sarà il caso che si ponga finalmente rimedio a una situazione d’inefficienza che stride fortemente con il concetto e senso di responsabilità di chi lavora per la gestione di un bene o di un servizio pubblico.