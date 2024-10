Il forte vento abbattutosi in città durante la notte, ha causato anche un crollo di un palo della luce: alle 7 di questa mattina, alla centrale operativa del 115, è arrivata la chiamata di alcuni cittadini per l’episodio che fortunatamente non ha provocato feriti ma solo danni ingenti alle auto in sosta, nella centralissima via Zurita.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno così messo n sicurezza l’area prospiciente via Della Pineta.