Dramma questa mattina, poco prima di pranzo, in via Tamburino Sardo, a Pirri, dove è improvvisamente crollato un balcone di un’abitazione: secondo quanto appreso dai Carabinieri (ora si trovano sul posto per i rilievi di legge), due operai edili che lavoravano all’interno di un cortile condominiale, utilizzando un martello pneumatico, sono stati sorpresi dal crollo. Uno di loro è morto, (si chiamava Antonello Zedda), l’altro invece (suo nipote), è rimasto ferito: sul posto Vigili del Fuoco, equipaggio della Radiomobile e 118.

*** Notizia in aggiornamento ***