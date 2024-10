Questa mattina a Posada, due operai di nazionalità egiziana sono rimasti gravemente feriti a seguito del crollo di un solaio a cui stavano lavorando per la costruzione di una palestra in via Peppino Mereu.

I due sono stati soccorsi dai medici del 118 e immediatamente trasferiti all'ospedale di Olbia, in codice rosso. Tuttavia, fortunatamente, non sarebbero in pericolo di vita.

Per entrambi il bollettino riporta una trauma alla schiena. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità.