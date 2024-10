E’ crollato l’asfalto sulla strada provinciale 62 Bortigali-Mulargia, al chilometro 1.000.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Macomer i quali hanno constatare che il sottofondo stradale, in alcune parti, è franato a valle.

I pompieri hanno provveduto a segnalare alle autorità competenti lo stato di pericolo in atto, ravvisando la necessità dell’immediata interdizione della circolazione stradale in entrambi i sensi di marcia, al fine di scongiurare il pericolo per la stessa.

Il sindaco di Bortigali Francesco Caggiari ha così emesso un’ordinanza di chiusura della strada sino alle ore 12 di domani, 17 febbraio o comunque “sino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.