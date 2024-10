Il traffico all'aeroporto di Alghero ha avuto in aprile un crollo del -39,7% per i movimenti aerei (681), del -36,9% dei passeggeri (89.703) e del -30,9% dei cargo (0,6 tonnellate).

Sono dati di Assaeroporti rispetto allo stesso mese dello scorso anno. In Italia lo scalo catalano, orfano di molti voli Ryanair, la compagnia low cost in lotta per eliminare la supertassa di imbarco, è quello che ha avuto, con Perugia, l'andamento maggiormente negativo.

Per quanto riguarda, invece, gli altri scali dell'Isola, Cagliari ha segnato -9,2% per i movimenti (2.042), -8,6% per il traffico passeggeri (259.911) e -6,4% per i cargo (247 tonnellate).

Al contrario, Olbia non ha avuto variazioni registrando 1.203 movimenti, 102.154 passeggeri e 30,4 tonnellate di cargo.

In particolare per Alghero sono stati 520 i voli nazionali (-31,5%), 126 internazionali (-59,1%) di cui Ue 121 (-60,5%), con un totale commerciale di 646 voli (-39,5%), e 35 aerei aviazione generale (-43,5%). I passeggeri nazionali hanno toccato quota 70.327 (-26,4), quelli internazionali 19.240 (-58,6%), di cui 19.007 Ue (-59%), e aviazione generale 64 (-9,95).