Attimi di paura nella scuola primaria di Bosa, dove un'insegnante è stata travolta dai calcinacci per il crollo di un pezzo di controsoffitto in seguito a infiltrazioni d'acqua.

L'incidente è avvenuto in un'aula dell'istituto. Durante la lezione, l'insegnante si sarebbe trovata su un banco al posto di un alunno quando è stata colpita al collo dal crollo. I medici del pronto soccorso intervenuti hanno assegnato 15 giorni di prognosi e prescritto l'uso del collare. Illesi gli studenti presenti in classe.

L'incidente, denunciato dal sindacato degli insegnanti Gilda di Oristano, è avvenuto lunedì mattina. I genitori si dicono ora preoccupati e rifiutano di far entrare i propri figli in aula. Il sindacato Gilda ha chiesto al sindaco di Bosa un intervento urgente per mettere in sicurezza la struttura scolastica risanandola dalle infiltrazioni d'acqua.