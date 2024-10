Il calendario delle crociere a Cagliari riparte da dove si è concluso il 2016: sarà la Costa Diadema, la nave che ha portato 4.500 turisti il giorno di Santo Stefano, a battezzare il molo Rinascita per il nuovo anno.

L'appuntamento è fissato per il prossimo 4 gennaio. Con lo stesso numero di passeggeri. E con la possibilità di portare a bordo chi vuole iniziare proprio dal capoluogo il suo tour nel Mediterraneo.

Non solo sardi. È già capitato in altre occasioni che all'appuntamento agli imbarchi si siano presentati turisti arrivati da lontano, anche dalla Russia. Per il vero e proprio home port c'è ancora da attendere. Ma uno degli obiettivi è proprio questo: creare le condizioni perché le crociere possano partire da Cagliari. Con tutto quello che può significare per le strutture ricettive del capoluogo. Intanto per gli arrivi a Cagliari del 2017 è già stato stilato un calendario ufficioso con le prenotazioni record di circa 170 navi per un totale di 410mila passeggeri. Ma il via definitivo - con l'elenco di navi e compagnie - è atteso soltanto la prossima settimana.