(Foto d'archivio)

Cinque navi da crociera, tutte in una volta, questa mattina a Cagliari.

Per quello che gli addetti ai lavori hanno già ribattezzato come "Cruise day": ben dodicimila turisti tra molo Ichnusa, Rinascita e Sabaudo. Ma non solo. Una maxi nave è rimasta in rada e i crocieristi sono sbarcati davanti a via Roma con dei tender che hanno fatto la spola tra barca-vacanze e banchine: un approdo spettacolare simile a quello tipico degli atolli dei mari del sud.

Un record per lo scalo del capoluogo sardo. L'invasione è cominciata alle 7 con la Msc Splendida arrivata da Palermo e diretta a Palma di Maiorca. Subito dopo l'Arcadia, proveniente da Dubrovnik. Poi alle 9 la Msc Armonia arrivata da Mahon e la Norwegian Spirit da Malaga. Ultima, alle 12, la Albatros, ancora da Mahon.

Se ne è accorta tutta la città: davanti all'ex stazione marittima era una via vai di persone che arrivavano con le navette e poi partivano a bordo del carretto trainato dai cavalli o dai bus-cabriolet. O a piedi: in via Roma si sentivano tutte le lingue del mondo. Marciapiedi invasi nel Largo. E stradine della Marina intasate sino a via Manno.

"Ciascuno di questi 12.000 crocieristi - spiega l'Autorità portuale di Cagliari - è un potenziale ambasciatore che potrà raccontare, al ritorno a casa, le bellezze di cui è ricco il nostro territorio ed invogliare altri possibili turisti a venire a visitare Cagliari".

L'accoglienza? Super organizzata: 40 ristoranti, 300 attività tra negozi d'abbigliamento, di souvenir e attività artigianali sono stati informati e preparati per dare il benvenuto a quest'ondata pacifica di turisti. Coinvolti dalla Confesercenti provinciale di Cagliari alla Camera di Commercio, al Consorzio Camù, a Confcommercio Imprese per l'Italia Sud Sardegna, al Consorzio Insieme, a Piazza Jenne - Centro commerciale naturale, al Consorzio Centro Storico, a Corso Vittorio - Centro Commerciale Naturale.

Musei tutti aperti, con le guide che hanno accompagnato i turisti per raccontare i misteri della storia cagliaritana. Ed ancora: spettacoli itineranti, menù tipici organizzati per l'occasione dai ristoratori del centro storico e offerte speciali.