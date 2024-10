Diciotto scali totali programmati sino alla fine dell'estate: la nave Costa Pacifica della compagnia italiana Costa Crociere, 114mila tonnellate di stazza lorda e capace di accogliere sino a 3.780 ospiti, è attraccata oggi al porto di Olbia e vi farà tappa ogni martedì.

La Costa Crociere ritorna così ad operare nello scalo gallurese, proponendo un itinerario di una settimana alla scoperta di Italia, Francia e Spagna, che comprende Olbia, Palma di Maiorca, Valencia, Marsiglia, Savona e Civitavecchia/Roma, e consente ai suoi ospiti di godersi le spiagge, le isole e le città d'arte tra le più belle del Mediterraneo.

L'itinerario di Costa Pacifica a Olbia segna il debutto della Sea Destinations: accanto alle esperienze che porteranno a scoprire le destinazioni a terra, Costa Pacifica offrirà nuove esperienze da godersi a bordo, durante la navigazione, per vivere al meglio luoghi iconici compresi nella rotta della nave.

I crocieristi che questa mattina hanno fatto tappa a Olbia provenienti da diversi Paesi, hanno potuto visitare la città e il suo territorio sia in maniera autonoma che prendendo parte alle escursioni proposte dalla compagnia, che consentono di scoprire le destinazioni fuori dai percorsi tradizionali. Come nel caso del tour a piedi nelle vie del centro storico di Olbia o di quello organizzato tra i graniti della Valle della Luna, insieme con il giro in fuoristrada tra i nuraghi e l'escursione all'isola della Maddalena, o più semplicemente del relax nella spiaggia della Cinta a San Teodoro.