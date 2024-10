Invasione di crocieristi a Cagliari: nel giro di cinque giorni, saranno oltre undicimila i turisti in giro per il capoluogo e la provincia. La prima ondata è arrivata ieri con la Msc Preziosa: a bordo 3980 passeggeri.

Oggi un altro esercito di crocieristi con la Costa Fortuna: e sono altri 2600 turisti. Il clou è previsto per domenica prossima con due navi in porto dalla mattina: la Azura e la Celebrity Equinox per un totale di circa seimila persone che scenderanno a terra per visitare Cagliari o partecipare alle escursioni al mare o nell'entroterra.

Buoni anche i numeri degli imbarchi: ieri su Msc Preziosa sono saliti a bordo circa 50 passeggeri che hanno deciso di iniziare il loro tour del Mediterraneo da Cagliari. Oggi, invece, le persone che saliranno sulla Costa Fortuna saranno circa trecento.