Si comincia il giorno prima dell'Epifania con il superlusso della Viking Star. E si continua il 15 gennaio con una nave diventata star della tv, la Epic della Norwegian. Per le crociere a Cagliari sarà il primo appuntamento di una stagione che, stando alle previsioni, dovrebbe essere da record con oltre trecentomila turisti in arrivo.

Non è stato ancora pubblicato il calendario annuale, ma si sa già da mesi, ad esempio che la Msc ha confermato, dopo i buoni risultati del 2015, la sua presenza a Cagliari. Idem per la Costa.

Gennaio e febbraio comunque all'insegna della Viking Star e della Epic. La prima è la nave che ha chiuso la stagione 2015: super rifinita e con servizi di altissimo livello, porterà a Cagliari circa un migliaio di turisti. Sarà in città, dopo il 5 gennaio, anche il 21. Tappe anche a febbraio il 4 e il 18.

La Epic, una delle più grandi navi da crociera al mondo, è riapparsa recentemente anche nella trasposizione italiana delle serie televisiva "Undercover boss". Chi ha visto il programma ha potuto dare un'occhiata alle attività e servizi a bordo: dai ristoranti internazionali al free climbing.

La Epic sarà a Cagliari, oltre il 15 gennaio, anche il 5 febbraio. A bordo quattromila crocieristi. Per le navi vacanza nel capoluogo il 2016 potrebbe essere l'anno buono per l'apertura del terminal crociere del Molo Ichnusa. Un servizio in più per una città che vuole scommettere sul turismo.