Quarantasei approdi: si comincia il 10 gennaio con la Norwegian Jade e si conclude il 3 dicembre con la Maasdam. E’ il calendario delle crociere 2015.

Un programma non definitivo: anche l'elenco degli arrivi del 2014 è stato aiutato da approdi a sorpresa legati o al maltempo o a situazioni di instabilità nel Nord Africa. La vera novità del 2015 è il ritorno della Costa crociere nel sud Sardegna. Anche con gli imbarchi dal molo Rinascita: si ricomincia in primavera dall'8 aprile con la Costa Fortuna.

La compagnia, nel 2014, era scomparsa quasi del tutto dal porto del capoluogo per normali strategie legate alle rotazioni delle offerte. Fra le compagnie che alimenteranno il calendario cagliaritano c'e anche la Royal Caribbean: previsti a partire da giugno quattro approdi con la Explorer of The Seas (tre volte) e con la Rhapsody of The Seas.