In Sardegna

Dopo una lite in un bar hanno crivellato di colpi il furgone di un pescatore di Villasimius. Tre persone, un 50enne, un 51enne ed un uomo di 53, residenti nell'hinterland cagliaritano, sono stati denunciati dai carabinieri di Villasimius e del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di San Vito per minaccia e danneggiamento, porto abusivo di armi in luogo pubblico.