È dal 20 ottobre 2019 che non si hanno più notizie di Cristian Farris, scomparso nel nulla da Orroli. “Ieri Cristian avrebbe compiuto 30 anni”, ricorda l’avvocato Gianfranco Piscitelli che spiega: “I suoi familiari sono disperati perché nessuno fornisce loro informazioni, nonostante sia da allora in corso una indagine per omicidio”.

"Non so più cosa raccontare ai genitori di Cristian – afferma il legale, presidente dell'Associazione Penelope Sardegna -. Abbiamo presentato una memoria al P.M. incaricato, il Procuratore aggiunto di Cagliari dott. Paolo De Angelis, nella quale abbiamo fornito una serie di elementi a nostro avviso degni di attenzione ma, anche per colpa del covid, tutto è rallentato e non abbiamo mai avuto risposte da oltre un anno. Certamente c'è chi a Orroli e paesi limitrofi sa e non parla”.

“Anche a nome dei familiari, proprio nel giorno del trentesimo compleanno di Cristian, lancio un accorato appello affinché chi sa, anche nell'anonimato, direttamente a me o a voi se non vogliono rivolgersi alle Forze dell'Ordine, ci fornisca qualche indizio che ponga fine a questo lungo tormento". Sardegna Live si associa all'appello dell'avvocato Piscitelli. “Buon compleanno Cristian, ovunque tu sia”.