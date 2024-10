Personaggio eclettico, mai volgare, si può considerare un videoblogger per i suoi filmati eccentrici e divertenti, dove al centro dell'attenzione c'è la risata : 'Fisso ridendo' , alias Cristian Basciu , cagliaritano doc, 27enne, si diverte e fa divertire con estrema semplicità. (A.C.)

Agli occhi del cronista non appare una vera e propria intervista “a tu per tu”, ma una chiacchierata con un amico. “Ed eccomi qua, fa sempre strano essere intervistati soprattutto quando non ti si chiede più “come sia nata l’idea di Fisso Ridendo”… Ciò vuol dire che ormai la gente sa chi sei e cosa fai e ciò mi mette i brividi anche perché non ho mai fatto nulla per far sì che succeda una cosa del genere. La fortuna –ammette Cristian - è come dico sempre, di non interpretare nessun personaggio e di essere riuscito a far capire che sono in grado di toccare qualsiasi argomento e che la pagina non tratta solo Cazzate. Non ho mai voluto emergere o diventare qualcuno.

Dal web alla radio

"Che dire? Ai giorni d’oggi mi ritrovo a cavalcare un mio piccolo sogno che non ho mai raccontato e/o svelato a nessuno, sto parlando del Sogno radiofonico a Radio Sintony, sono cresciuto con Radio Sintony. Cresciuto tra le strade di Castello e avendo Sintony gli studi lì, io spesso e volentieri salivo a richiedere canzoni e a scroccare adesivi. E poi cosa succede? Che mi ritrovo davanti a quel microfono a condurre un programma. Quindi ringrazio tutta la redazione di Radio Sintony per questa meravigliosa situazione! È bello arrivare alla gente tramite la radio, farla ballare, dare notizie far sorridere e tanto altro".

Un lavoro

Ad oggi sono il testimonial di vari brand e anche questa è una bella responsabilità, perché comunque affidano la loro azienda alla mia faccia, ho la fortuna e il vanto di aver stretto rapporti umani prima di Aver stretto accordi commerciali. Sono molto amico dei miei sponsor, ci sentiamo molto spesso e loro non sono solo sponsor ma persone che mi supportano in tutto.

La famiglia

Dell’essere diventato papá cosa posso dirti? Posso dirti che tutti noi uomini abbiamo in dotazione il super potere da Papà, ma in pochi riescono e tanto meno sanno usarlo. È pieno di tantissimi padri ma ci sono davvero pochi Papà. Ginevra o meglio #LittleG come la conoscono i miei folgorati è un esplosione quotidiana di emozioni, ha una mamma meravigliosa che amo tantissimo e che mi sposerò prima di quanti pensi! Essere un padre di Famiglia ti fa vedere il mondo in una maniera meravigliosa..

Ginny mi ha insegnato un sacco di cose, credevo di essere io a doverle insegnare qualcosa ma per ora l’ha fatto lei. Già da appena nata mi ha fatto capire cosa conta davvero nella vita e tutte le cose futili le ho rese condimento, grazie a lei, grazie alla mia ragazza che mi sopporta ogni giorno .