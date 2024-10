"La Giunta Pigliaru - ha denunciato il Consigliere regionale Luigi Crisponi - ben indaffarata ad aumentare le tasse a cittadini e imprese, ancora una volta si dimostra nemica del Nuorese e dèlla Barbagia.

Dopo aver sbandierato in lungo e in largo il sostegno alle zone interne ora la stessa Giunta regionale indossa i panni del vampiro ''succhiando'' i fondi promessi alla manifestazione Autunno in Barbagia per trasferirli chissà dove. Una beffa autentica - ha continuato il consigliere dei Riformatori Sardi - quella rifilata dall' Assessorato regionale del Turismo all'Aspen (Azienda speciale della Camera di Commercio di Nuoro), che ha ricevuto una fredda letterina scritta in asciutto stile burocratese dove si annuncia la marcia indietro sui 120.000 euro promessi a suo tempo andando a colpire pesantemente gli organizzatori, i piccoli comuni del circuito e gli operatori e i cittadini che animano da tèmpo i virtuosi fine settimana dell' autunno barbaricino. Eppure l'Assessore del turismo non aveva esitato un attimo ad infilarsi nelle conferenze stampa di presentazione parlando di ''zone interne protagoniste dello sviluppo''. Si era solo dimenticato di aggiungere...''ma senza i soldi della Regione''.

Non c'è che dire, - ha concluso Crisponi - proprio un bel pacco, sotto forma di fregatura quello depositato dalla Regione sotto il malandato ''albero'' nuorese".