Oltre 300 persone hanno risposto a Cagliari all'invito di Cgil, Cisl e Uil che hanno coordinato manifestazioni in tutta Italia. Chiedono più lavoro e lo sblocco dei cantieri per rilanciare il settore edile. Il sit-in questa mattina sotto l'assessorato dei Lavori pubblici, in viale Trento.

La manifestazione è stata preceduta ieri da un'altra iniziativa: l'affissione sul cavalcavia della statale 195 dello striscione "Cantiere diga Monti Nieddu: facciamolo ripartire", che oggi le sigle espongono anche a Cagliari.

"Abbiamo scelto di protestare sotto questo assessorato visto che in Sardegna sono più di cento i cantieri bloccati - spiega all'Ansa la segretaria regionale di Fillea Cgil Erika Collu - oggi chiediamo all'assessore politiche industriali a partire dal settore delle costruzioni perché la nostra terra ha bisogno di infrastrutture". Poi, "un tavolo permanente delle opere pubbliche con il coinvolgimento di tutti i soggetti, anche per monitorare l'applicazione del contratto edile che è una garanzia per i lavoratori del comparto: sono più di trentamila gli addetti persi in dieci anni". E "una task force di supporto alla velocizzazione delle opere".