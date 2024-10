I sindaci di Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono, riuniti nella conferenza socio-sanitaria territoriale, attraverso un'istanza formale hanno deciso di "diffidare la Giunta regionale affinché adotti le linee guida per l'emanazione degli atti aziendali da parte delle singole Asl secondo le modalità di legge" e chiedono di ricevere "i fabbisogni di ogni singola Asl della Sardegna, le modalità ed i criteri di distribuzione del personale sanitario, il grado di copertura comparato nei vari territori ed ospedali della Sardegna".

Stanchi della situazione allarmante della sanità del centro Sardegna, i primi cittadini sollecitano "tutte le attività politiche necessarie a portare la vertenza all'attenzione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, chiedendogli un incontro sull'argomento" e convocano un incontro con il direttore generale della Asl di Nuoro Paolo Cannas, per una audizione alla prossima seduta della Conferenza.

Domani gli amministratori saranno presenti alla manifestazione delle Rsu di medici e infermieri che partirà dall'ospedale San Francesco a Nuoro per poi unirsi, alla stazione ferroviaria di via Lamarmora, al sit-in indetto da Comitato Trenitalia Nuorese per rivendicare il diritto alla linea ferroviaria a scartamento ordinario.

"Agli operatori sanitari costretti a lavorare in condizioni difficili per la carenza di personale esprimiamo tutta la nostra solidarietà - scrivono i primi cittadini in un documento - Il loro lavoro encomiabile mantiene sempre viva la fiamma della speranza di una rinascita del sistema sanitario del centro Sardegna".