Anche il settore del florovivaismo è in crisi a causa dell’emergenza Coronavirus. L’allarme viene lanciato dalla Coldiretti che sottolinea come sono rischio 27mila imprese con 2,5 miliardi di fatturato.

In Sardegna in pericolo ci sono 2mila 500 imprese medio piccole, con circa 4000 occupati con un valore di affari di circa 25 milioni di euro.

“È un momento drammatico per tutti – ha dichiarato il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu -. Tutta l’agricoltura è penalizzata ma ci sono alcuni settori colpiti con più durezza: come tutto il sistema che ha come canale esclusivo o prevalente l’Ho.re.ca., il sistema dell’offerta agrituristica e il comparto del florovivaismo. C’è necessità di liquidità e ripetiamo in questo momento straordinario sono necessarie azioni altrettanto straordinarie e coraggiose, oltre che immediate. Il nostro presidente nazionale ha chiesto al governo un piano Marshall per l’agricoltura presentando un piano di interventi precisi”.

“Per le nostre aziende la liquidità – ha aggiunto il direttore Luca Saba – si potrebbe immettere immediatamente nel mondo agricolo sbloccando le misure del Psr bloccate, oltre che con il pagamento delle calamità riservandosi di effettuare i controlli post. L’esempio viene dalla stessa siccità del 2017 pagata ai pastori in tempi celeri, mentre tutti gli altri settori sono ancora in attesa”.