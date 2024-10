Nell’ambito di servizi mirati di controllo del territorio intensificati a seguito di numerose richieste da parte di cittadini, in particolare nel quartiere Marina, dove negli ultimi giorni sono stati segnalati diversi episodi ad opera di cittadini stranieri, il personale della Squadra Mobile e della Squadra Volante ha tratto in arresto diversi cittadini algerini.

Intorno alle ore 11.30 di ieri i poliziotti del gruppo Falchi della sezione “Criminalità diffusa” della Squadra Mobile, nel transitare in Via Roma, hanno intercettato un’autovettura sospetta con tre persone a bordo che procedeva in direzione Piazza Matteotti.

Il conducente, alla vista degli Agenti, ha tentato la fuga accelerando l’andatura ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato.

Gli occupanti del veicolo sono stati identificati per BOUALEG Ousama, GOURI Bilel e REZI Chouaib.

All’interno dell’auto, poggiata accanto al sedile del conducente, è stata rinvenuta una mazza in legno, due carte d’identità risultate rubate a cittadini italiani. La perquisizione sulla persona di REZI Chouaib ha permesso di rinvenire la somma di euro 480, suddivisa in banconote di vario taglio, della quale non ha saputo fornire giustificazioni e 7 Decreti di Espulsione emessi dal Questore di Cagliari in data 03.12.2016 a nome di cittadini Algerini non presenti.

GOURI Bilel custodiva la somma di euro 290 suddivisa in banconote di vario taglio della quale non ha saputo fornire giustificazioni.

All’interno del cofano posteriore del veicolo sono state rinvenute due Borse, contenenti un telefono cellulare, un tablet, otto computer portatili, due ingienico pos, due borse porta computer, uno zaino porta computer, un hard disk, una mini stazione meteo, un modem, un monitor, vari cablaggi di collegamento per pc tra cui due mouse, due alimentatori e cavi vari.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che tutto il materiale rinvenuto era stato asportato nella notte da una Ditta specializzata in sviluppo di software con sede in via Roma.

Verso le ore 15.00, all’interno della Stazione Ferroviaria gli Agenti della Squadra Volante hanno rinvenuto delle borse contenenti 7 pc rubati nella stessa ditta.

Altri due computer portatili, 9 alimentatori e una webcam sono stati rinvenuti in ulteriori due borse occultate tra i cespugli in Piazza Amendola.

Tutti gli oggetti rinvenuti sono stati riconosciuti dal proprietario della Ditta derubata.

Sottoposti a fermo di P.G. sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione dell’A.G.