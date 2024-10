Inserire subito nella legge finanziaria più fondi per la sicurezza urbana. È la richiesta avanzata dai consiglieri regionali di minoranza attraverso una mozione presentata in Consiglio, a seguito dei gravi episodi di violenza che si sono verificati nei giorni scorsi al centro storico di Sassari.

"Non possiamo accettare che interi quartieri si trasformino in ghetti in cui il disagio diffuso sfocia in episodi di violenza urbana di gravità estrema. L'escalation di episodi di violenza a cui stiamo assistendo è allarmante e la recente sparatoria nel centro storico di Sassari impone una seria riflessione", sostengono i firmatari della mozione, Desirè Manca, Gianfranco Ganau, Antonio Piu, Daniele Cocco e Gianfranco Satta, in rappresentanza di tutti i gruppi di minoranza.

"Ritengo necessario e urgente che la Regione si attivi fin da subito per mettere in campo una serie di azioni finalizzate al contrasto della violenza urbana, in primis attraverso il finanziamento di progetti volti alla riqualificazione e alla rivitalizzazione delle zone più a rischio, in tutti i Comuni sardi che ne dovessero fare richiesta", spiega Manca, prima firmataria del documento.

La mozione impegna anche la Giunta regionale affinché richieda ai Ministeri competenti il potenziamento degli organici delle forze dell'ordine, in particolare nelle due città principali dell'isola, a Cagliari e Sassari. "I corpi di polizia nonostante l'enorme sforzo, si trovano a combattere delle battaglie impari perché palesemente sottodimensionati rispetto all'enorme estensione sia del problema, sia del territorio. Per questo è necessario intervenire anche su questo fronte e farlo subito".