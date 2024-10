Il settore della ristorazione in Sardegna purtroppo, così come in tante parti d'Italia, assiste una continua moria di partite Iva e il problema più grave è che si punta il dito contro il problema sbagliato: la crisi, le tasse, lo Stato.

Non che sia facile dirigere oggi un'azienda, ma sicuramente Il problema vero è che il mercato è cambiato, sopratutto l'asticella e gli standard si sono notevolmente alzati, per cui stare in questo settore, come in altri, richiede una preparazione straordinaria per riuscire a ottenere veri risultati.

IL PROGETTO. “Per vincere nel Mercato di Oggi occorre fare una cosa molto difficile – dice Andrea Podda – ovvero mettersi in discussione. B & R Management nasce dall'Idea di Imprenditori che lavorano da anni nel settore Horeca e consulenziale e hanno portato le proprie aziende e quelle dei propri clienti a crescere. Non formazione teorica fatta di chi ha studiato il "come dovrebbe essere gestita un'azienda" ma formazione tenuta da imprenditori che ha un applicazione immediata in azienda in grado di fornire risultati Mmisurabili”.

“La nostra scuola di Management – aggiunge la giovanissima 30enne Simona Pala - va oltre il Marketing, che è solo uno dei pilastri aziendali, ma non sicuramente la soluzione a tutti i mali, anzi. Ci teniamo a precisare questo punto in quanto sta passando troppo spesso il messaggio errato: "fai il marketing, formati su quello e i clienti arrivano e l'azienda cresce". Il Marketing infatti – dice Simona Pala - è un amplificatore di ciò che già esiste di ottimo e di valore nella tua azienda, ma se generi aspettative che non puoi rispettare stai solo facendo del male al tuo business. Un altro motivo che dimostra che il maketing non è spesso la soluzione sta nel fatto che spesso il problema delle aziende non sta nel non vendere abbastanza e nel non riuscire ad aumentare clienti e fatturato, anzi, troppo spesso le aziende fatturano cifre importanti ma...... non fanno utili”.

Il cagliaritano Andrea Podda, giovane imprenditore, è fondatore della Mab & co. e consulente aziendale con la open source management, la più grande società in Italia di consulenza Imprenditoriale per le PMI: la OSM International Group, da oltre 25 anni si occupa di far crescere le aziende in Italia e nel Mondo. Con questo progetto diffondiamo conoscenza attraverso il Tour Nazionale, che ha incontrato oltre 1000 persone nelle prime quattro date di Cagliari, Roma, Firenze e Vicenza.