Con un calo del 4% sono le botteghe alimentari a subire il taglio maggiore negli acquisti tra tutte le forme di distribuzione al dettaglio mentre a salvarsi dal segno negativo sono solo i discount alimentari con un aumento del 2,3%.

È quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al commercio al dettaglio nel mese di settembre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno che fa segnare complessivamente un calo dell’1,4% su base annuale spinto anche dal calo dello 0,2% nella grande distribuzione.

Il fenomeno di contrazione nelle vendite nei negozi tradizionali determina - sottolinea la Coldiretti - evidenti effetti negativi legati alla taglio dei servizi di prossimità ma anche un indebolimento del sistema relazionale, dell’intelaiatura sociale e spesso anche della stessa sicurezza sociale dei centri urbani. A condizionare l’andamento della spesa sono infatti sempre di più i nuovi modelli di consumo che favoriscono forme di vendita alternative.

In questo contesto, il dato in controtendenza arriva dalla crescita degli acquisti dei prodotti a chilometro zero, effettuati direttamente dal produttore o nei negozi specializzati. Secondo una recente relazione della Coldiretti, basata sui dati Istat relativi al commercio al dettaglio nel mese di agosto, in Italia sono 43,4 milioni i cittadini che acquistano prodotti locali e, tra questi, 18 milioni lo fanno quotidianamente caratterizzando la propria spesa da un punto di vista qualitativo, salutistico ed etico. Una filosofia di vita fortemente condivisa dai consumatori più giovani, i cosiddetti millennials, che vedono nell’acquisto dei prodotti a chilometro zero la tutela dei diversi patrimoni enogastronomici locali, delle identità comunitarie e delle peculiarità territoriali.

Questa tendenza mostra come oggi i prodotti a chilometro zero rappresentino per i consumatori non solo garanzia di freschezza e sicurezza ma anche un deciso sostegno all'economia e allo sviluppo del territorio. In pochi anni, infatti, l'Italia ha conquistato la leadership mondiale nei mercati a chilometro zero davanti agli Usa e Francia grazie alla diffusione della rete di vendita diretta degli agricoltori organizzata dalla Fondazione Campagna Amica: un esperimento targato Coldiretti che ha dato la possibilità agli agricoltori di conquistare nuovi segmenti di mercato occupati, fino a quel momento, dalla grande distribuzione.

«Ogni giorno sempre più italiani scelgono i mercati Campagna Amica per acquistare i prodotti a chilometro zero direttamente dalle mani dall’agricoltore e nel rispetto della stagionalità – afferma Ermanno Mazzetti, direttore della Coldiretti Sassari e Gallura. Gli effetti positivi per i consumatori, oltre alla riscoperta del sapore tipico del prodotto locale, si fanno sentire anche sugli sprechi alimentari che vengono ridotti per la maggiore freschezza della frutta e verdura che dura anche una settimana in più».