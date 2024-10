Nasce un fondo per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese agricole, operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, con operazioni di credito di durata fino a 12 mesi.

La Giuntaregionale, su proposta dell'assessora dell'Agricoltura, Elisabetta Falchi, ha stanziato 2,5 milioni di euro. Gli aiuti, in regime de minimis, verranno gestiti dall'agenzia Argea e concessi in conto interessi, per operazioni di credito di durata fino a 12 mesi.

Potranno pertanto essere finanziati, tra le altre cose, l'acquisto di sementi e concimi, mangimi, carburanti, il pagamento di prestazione e salari, gli affitti e le rate assicurative.

L'importo del prestito sarà parametrato sulla base dell'orientamento tecnico-economico dell'azienda, attestato dal fascicolo aziendale, mediante un calcolo che tiene conto delle produzioni standard per superficie o per numeri di capi allevati.

"Concludiamo la riprogrammazione delle somme inutilizzate giacenti presso Ismea - dice Falchi -. Le aziende sarde continuano a essere troppo piccole e a lavorare su superfici ridotte, condizioni che rendono impossibile l'avvio di economie di scala e rendono complicato affrontare i costi di produzione e il forte potere contrattuale delle imprese di trasformazione, soprattutto in ambiti come il lattiero-caseario".