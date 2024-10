Un cranio umano è stato trovato nel pomeriggio su un tratto di spiaggia di Pula, non lontano dall'Hotel Baia di Nora.

La scoperta è stata fatta da alcuni passanti che hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Pula e i militari del Nucleo subacqueo.

Il cranio era adagiato nell'argilla rossa della parte più alta della spiaggia, venuto alla luce anche a causa della forte mareggiata che ha colpito il sud dell'Isola.

I militari hanno effettuato un dettagliato sopralluogo della zona, eseguendo anche alcuni scavi, ma non sono state trovate altri parti di scheletro. Sono stati avviati gli accertamenti per risalire alla data della morte. Gli investigatori non escludono che possa trattarsi anche di un teschio di natura archeologica.