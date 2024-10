Tre anni e mezzo di reclusione per l'ex presidente della Regione Sardegna Ugo Cappellacci (Fi) e otto anni al sindaco di Carloforte Marco Simeone.

Sono le principali richieste di condanna formulate dal pm Giangiacomo Pilia al processo per il crac milionario della Sept Italia, società fallita nel 2010.

Al termine di un'ora e 40 minuti di requisitoria, il magistrato che ha sostenuto l'accusa ha chiesto la condanna per tutti i 13 imputati accusati di bancarotta.

L'attuale coordinatore regionale di Forza Italia, di professione commercialista - stamani presente in aula - era finito nell'inchiesta sulla presunta bancarotta dell'azienda con sede a Cagliari e stabilimento a Quartu Sant'Elena, specializzata nella produzione di vernici per l'industria, perché alla fine del 2001, in qualità di consigliere delegato, avrebbe avallato l'acquisto di una società dello stesso Simeone.