L'ex presidente della Regione Ugo Cappellacci è stato assolto dall'accusa di bancarotta. Ridotta da 9 a 7 anni e mezzo, invece, la condanna per l'ex sindaco di Carloforte Marco Simeone. Le sentenze sono quelle del processo d'appello per il crac della Sept Italia, azienda produttrice di vernici fallita nel 2010. In primo grado erano arrivate dieci condanne, fra cui quella a due anni e mezzo per l'ex governatore oggi assolto con formula piena.

Assolto anche l'avvocato Dionigi Scano, dopo la condanna a due anni e mezzo in primo grado, così come Luigi e Maria Simeone (in primo grado 4 anni), Stefano Fercia (precedentemente condannati a due anni) e Elisabetta Morello, Oscar Gibellini, Antonello Melis e Riccardo Pissard (condannati inizialmente ad un anno).

Le accuse andavano dalla bancarotta fraudolenta a quella documentale e altri reati societari. Gli imputati erano tutti o consiglieri d'amministrazione o facenti parte del collegio dei sindaci della società che creò un buco di oltre 10 milioni di euro. Anche l'allora sindaco Marco Simeone sono cadute numerose accuse, ma non quelle più pesanti. Ricorrerà in Cassazione dopo che saranno depositate le motivazioni della sentenza.