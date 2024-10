Dura presa di posizione del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Marcello Orrù in riferimento alla realizzazione del CPR migranti di Macomer.

“Ho scritto al ministro degli Interni Matteo Salvini – spiega Orrù – per evidenziare la mia ferma contrarietà alla realizzazione del Cpr migranti a Macomer. Sarebbe grave e inaccettabile se il governo confermasse tale scelta.

La Sardegna ha già dato tanto sul fronte delle politiche legate all'immigrazione e il governo dovrebbe annullare una scelta assunta dalla sinistra”.

“Pertanto – prosegue l’esponente di centrodestra – ho chiesto al Ministro Salvini che il governo non confermi tale infausta decisione che va contro gli interessi della Sardegna e del territorio di Macomer, che meriterebbero ben altre soluzioni per il rilancio dell'economia e dello sviluppo locale. Purtroppo la scelta di confermare un Cpr per regione è prevista anche al punto 13 del cosiddetto "accordo di governo" e temo che la sua realizzazione sia ormai una scelta che sarà confermata. Sarebbe una scelta sbagliata e non condivisa con la popolazione: non si persegua sulla strada di scelte scellerate fatte dalla sinistra”.

“Se proprio il governo volesse insistere nella scelta dei Cpr – conclude –, li apra altrove, non in Sardegna”.