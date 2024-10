“Uno scandalo e una vergogna senza precedenti. Non riesco a trovare altre parole per commentare la notizia del finanziamento di sei milioni di euro da parte del governo per la realizzazione del nuovo Centro di Permanenza per i Rimpatri (Cpr) regionale di Macomer e per il sistema dell'accoglienza diffusa”.

A parlare è il consigliere regionale gruppo Sardegna e presidente di Movimento Cristiano Forza Popolare che attacca: “ In un territorio dove l'economia affonda, dove lo stato ha escluso il territorio dalle aree di crisi complesse per mancanza di volontà politica di governo e giunta regionale, viene sprecato questo denaro per il sistema dell'accoglienza? Senza tralasciare le conseguenze che tale infausta scelta avrà per Macomer e per il territorio circostante in termini di insicurezza per i cittadini e degrado. Quando l'amministrazione comunale se ne renderà conto ormai sarà troppo tardi”.

“Il centro Sardegna affonda e il centrosinistra continua a pensare solo ai migranti come ha fatto in questi anni. E' scandaloso, uno schiaffo senza precedenti in faccia ai disoccupati, alle famiglie e alle imprese sarde”, conclude il consigliere regionale.