"Gegio 1 - Covid 0, tampone negativo. Appena arrivato l'esito. Dopo 20 giorni di isolamento, senza olfatto e un po’ affaticato, corro al piano di sopra ad “abbracciare” i miei genitori e a Roma, in Parlamento, contro questi incapaci al Governo che vogliono togliere la Libertà al nostro Popolo responsabile.

Grazie al buon Dio, grazie di cuore al mio medico di famiglia, il Dottor Alberto Rigamonti che mi ha curato con grande professionalità, al team dell’ Ospedale Fatebenefratelli di Erba e a tutte le persone che giorno e notte lavorano e rischiano la vita contro questo maledetto virus made in China. E grazie a voi che mi siete stati vicini, vi voglio bene. Al lavoro sul campo, subito, ma adesso mi faccio un mirto che mi hanno regalato i miei Amici di Sardegna. ps: ho smesso con le sigarette. Fatelo anche voi". Così il coordinatore della Lega in Sardegna, il deputato leghista, Eugenio Zoffili, che annuncia la sua guarigione dal Covid dopo venti giorni di isolamento domiciliare.