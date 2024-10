"Se vi fermano chiedete i loro documenti e date loro questo documento in modo che siano avvisati del fatto che li denuncerete per i reati sotto elencati che stanno commettendo". E' l'avviso "per forze dell'ordine, vigili urbani e sindaci", distribuito oggi, in tarda mattinata, da un gruppo di negazionisti che spostando ancora una volta l'orario della manifestazione, hanno animato un presidio in piazza Yenne, a Cagliari, nell'ambito del "No paura day".

Una cinquantina le persone identificate dalle forze dell'ordine. Per loro scatteranno probabilmente le sanzioni previste per la violazione delle norme.

I volantini, che fanno riferimento all'articolo 16 della Costituzione, contestano i decreti anti-Covid che hanno "determinato limitazioni per motivi di sanità e sicurezza". Ieri alcuni negazionisti erano stati identificati dalla Polizia per alcuni blitz senza mascherina in un market e in un parco del capoluogo.