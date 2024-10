C’è il via libera ufficiale, (a decorrere da sabato 4 luglio 2020), con tanto di ordinanze firmate dal Governatore della Sardegna Christian Solinas, che riguardano di fatto l’ok per la ripresa degli sport di contatto e di squadra sul territorio regionale, (il documento progressivo recante la firma del Governatore è il n° 30 del 04/07/2020) ma anche delle processioni religiose e delle manifestazioni (quest'ultima è invece l'ordinanza n° 31 sempre con la stessa data, sabato 4 luglio 2020), "che comportano uno spostamento dell’evento quali cortei rievocativi e tradizionali" sempre e comunque “nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida" in materia di Coronavirus e precauzioni sanitarie.

Può dunque gioire il mondo dello sport e dell’associazionismo locale per una ripresa graduale alla normalità sempre e comunque con l'obbligo per chi partecipa e chi assiste di rispettare il distanziamento di almeno un metro e mezzo "o di utilizzo delle mascherine in caso di impossibilità di costante rispetto del distanziamento medesimo tra non conviventi" e quello di igienizzazione delle mani.

Ovviamente, "I promotori delle processioni religiose e delle manifestazioni – si legge nel documento della Regione Sardegna - oltre a darne l’avviso previsto dall’art.18, R.D. n. 773/31 TULPS, devono dare idonea informazione sugli obblighi di distanziamento e di utilizzo delle misure di protezione personale e garantire la correlata vigilanza".