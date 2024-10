Una bambina di 11 anni di La Maddalena è stata ricoverata nella clinica di Malattie Infettive dell'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari perché risultata positiva alla variante inglese del Covid-19. Si tratta della settima persona in Sardegna.

La notizia è stata ufficializzata solo dopo gli approfondimenti effettuati a Nuoro ed è stata anticipata dai quotidiani sardi. Il sindaco dell'isola Fabio Lai, giocando d'anticipo, ha disposto la chiusura dell'istituto comprensivo frequentato dalla bambina.

E’ stato disposto per oggi uno screening su tutti gli alunni, 140, e gli insegnanti, 20, della scuola e la chiusura delle attività commerciali gestite dai genitori di altri scolari dello stesso istituto.  Sessanta persone sono state messe in quarantena in attesa del tampone, mentre i familiari della 11enne sono in isolamento, così come i suoi compagni di classe e i loro genitori.