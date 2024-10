Prosegue a passo spedito l'attuazione del piano vaccinale regionale nel territorio della Assl di Cagliari. "Abbiamo già vaccinato nella sola Assl di Cagliari 9 mila persone impiegando circa 18 mila dosi di vaccino, compresi i relativi richiami - spiega Gabriele Mereu, responsabile del Centro di vaccinoprofilassi del PO Binaghi. - Abbiamo concluso l'immunizzazione di tutto il personale degli ospedali della Assl di Cagliari, delle Case di cura private, di tutti i medici del 118, e di tutti i medici afferenti alle Usca. Sono stati inoltre vaccinati tutti i medici di famiglia (distretti di Cagliari, Quartu, Isili e Muravera) e i pediatri di libera scelta e tutto il personale delle guardie mediche".

Anche tutto il personale della sanità militare, che supporta Ats nelle attività di screening, è stato sottoposto a vaccinazione, così come il 30% circa dei volontari del soccorso e tutto il personale sanitario delle 8 Rsa più grandi del cagliaritano. Da martedì prossimo si inizierà con gli ospiti delle Rsa per concludere con il personale delle restanti residenze sanitarie non ancora interessate dalla vaccinazione (includendo case famiglia, centri di riabilitazione, ecc).

"Stiamo vaccinando il personale dei distretti socio sanitari e del Dipartimento di salute mentale, il personale sanitario del carcere di Uta e di Quartucciu - prosegue Mereu - . Contiamo, tra la fine del mese di febbraio e la prima settimana di marzo, di concludere tutta la fase 1 del piano vaccinale regionale nazionale anti-Covid. Da metà mese contiamo di vaccinare anche il personale del Dipartimento di prevenzione e tutto il personale medico sanitario convenzionato".

Subito dopo si passerà al restante personale medico (liberi professionisti). "Questa fase del personale sanitario contiamo di concluderla entro la prima settimana di marzo - conclude il responsabile - dopodiché si passerà alla vaccinazione degli ultra ottantenni, così come previsto dal piano regionale".