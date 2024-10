Slitta di 48 ore la consegna del nuovo carico di vaccini per la Sardegna. Atteso per oggi, arriverà invece mercoledì. Lo riporta il quotidiano on line L’Unione Sarda, che scrive come “le nuove 16.380 dosi dovrebbero andare 1.170 all'Aou di Sassari, 3.510 al Brotzu di Cagliari, 1.170 all'Aou di Cagliari, 10.530 al Binaghi (Ats)”.

Nel frattempo è andata bene per i centri vaccinali sardi, (nella giornata di ieri 2.173 somministrazioni) con le fiale disponibili utilizzate praticamente tutte (a parte il 30% da conservare per il richiamo a chi lo ha fatto i primi giorni, come ha ricordato l'assessore alla Sanità Mario Nieddu).

Sul tema dei ritardi sono intervenuti vari presidenti di Regione, come quello della Campania: "Esaurite le dosi consegnate - ha detto Vincenzo De Luca - e le Asl si fermano per mancanza di vaccini. È l'esito di una distribuzione fatta in modo sperequato nei giorni scorsi". Ma Domenico Arcuri, commissario per l'emergenza – si legge sempre su L’Unione Sarda di questa mattina - ha sottolineato che nelle prossime ore arriverà la terza tranche dagli stabilimenti Pfizer in Belgio, 470mila dosi che saranno distribuite nei 294 punti di somministrazione in tutta Italia e alle quali si aggiungeranno anche le prime 47mila dosi del farmaco di Moderna.