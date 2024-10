“Vi informo che uno nostro concittadino risultato positivo al Covid-19, ricoverato dalla scorsa settimana presso una struttura ospedaliera di Sassari, nella giornata di lunedì 2 novembre, è venuto a mancare. Il familiare suo convivente invece è risultato fortunatamente negativo al tampone. Siamo ancora in attesa di conoscere l'esito dei tamponi degli altri contatti stretti. Ai familiari le sentite condoglianze della Amministrazione Comunale”.

Sono le parole del sindaco di Monti Emanuele Mutzu che oggi dà la triste notizia.

Il primo cittadino comunica inoltre della positività di un altro cittadino.

“I numeri indicati nella comunicazione ufficiale ricevuta dalla ATS, seppur non preoccupanti, possono non essere esaustivi e completi e comunque non devono indurci ad abbassare la guardia – sottolinea Mutzu -. Si raccomanda più che mai la massima prudenza ed il rispetto delle regole e di tutte le ormai note prescrizioni previste nell'ultimo dpcm. Sarà mia cura informarvi nell'ipotesi in cui dovessi ricevere ulteriori aggiornamenti dalla ATS”.

