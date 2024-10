La notizia, purtroppo, è confermata dalla direzione sanitaria del Santissima Trinità di Is Mirrionis, a Cagliari, presieduta dal dottor Sergio Marracini: questa notte è morto il dottor Ettore Gallus, sposato, padre di due figli, stimato e ben conosciuto in città e in provincia, dove esercitava la sua professione di medico di base.

Aveva 69 anni, era un medico di famiglia (aveva due ambulatori, uno a Selargius, l'altro a Quartucciu). Era ricoverato dall'8 dicembre 2020 al Covid 5 (ex Cardiologia, uno dei reparti predisposti per l'emergenza pandemica al nosocomio cagliaritano) e lottava col Covid.

Purtroppo, durante la notte, le sue condizioni di salute sono fortemente peggiorate il suo cuore ha smesso di battere. Con il dottor Ettore Gallus sono tre le vittime da Covid tra il personale medico e infermieristico decedute nell'Isola dall'inizio della pandemia.